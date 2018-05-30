Курс долара на міжбанку о 12:40 підвищився до 26,14 гривень/долар

Євро зріс на 9 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 30 травня 2018 року о 12:40 у порівнянні з показником закриття попередньої сесії підвищився на 2 копійки – 26,14 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 9 копійок - до 30,33 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1300 – 26,1600 грн/долар, євро 30,2376 – 30,2723 грн/євро, російський рубль 0,4169 - 0,4177 грн/рубль.

За станом на 12:40 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1150 26,1400

EUR/UAH 30,3012 30,3302

RUB/UAH 0,4176 0,4182

Нагадаємо, 29 травня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1000 – 26,1200, євро 30,2211 – 30,2443 грн/євро, російський рубль 0,4174 - 0,4180 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 травня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,10 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2609,8943 гривні за 100 доларів (-5,0547); 3016,5158 гривні за 100 євро (-36,4372); 4,1664 гривні за 10 рублів (-0,0741).