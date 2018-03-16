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Курс доллара на межбанке в 12:40 повысился до 26,45 грн/доллар

НовостиФинансы    16.03.2018 - 12:47
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)

Курс евро вырос до 32,61 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 16 марта 2018 года в 12:40 в сравнении с показателем закрытия последней сессии повысился на 13 копеек до 26,45 гривен/доллар. Курс евро в продаже повысился на 12 копеек – до 32,61 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2700 – 26,3100 грн/доллар, евро 32,3462 – 32,3928 грн/евро, российский рубль 0,4564 - 0,4575 грн/рубль.

По состоянию на 12:40 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,4000   26,4500

EUR/UAH   32,5459   32,6075

RUB/UAH   0,4582     0,4594

Напомним, 15 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2800 – 26,3200, евро 32,4400 – 32,4894 грн/евро, российский рубль 0,4580  -  0,4593 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,27 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2627,2654 гривны за 100 долларов (+25,8676); 3242,3082 гривны за 100 евро (+24,6393); 4,6077 гривны за 10 рублей (+0,0388).

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Темы: Курс доллара    Теги: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк
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