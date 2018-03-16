Курс долара на міжбанку о 12:40 підвищився до 26,45 грн/долар

Курс долара на міжбанку у продажу 16 березня 2018 року о 12:40 у порівнянні з показником закриття останньої сесії підвищився на 13 копійок до 26,45 гривень/долар. Курс євро у продажу підвищився на 12 копійок – до 32,61 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2700 – 26,3100 грн/долар, євро 32,3462 – 32,3928 грн/євро, російський рубль 0,4564 - 0,4575 грн/рубль.

За станом на 12:40 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,4000 26,4500

EUR/UAH 32,5459 32,6075

RUB/UAH 0,4582 0,4594

Нагадаємо, 15 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2800 – 26,3200, євро 32,4400 – 32,4894 грн/євро, російський рубль 0,4580 - 0,4593 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,27 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2627,2654 гривні за 100 доларів (+25,8676); 3242,3082 гривні за 100 євро (+24,6393); 4,6077 гривні за 10 рублів (+0,0388).