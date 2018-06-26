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Курс доллара на межбанке в 12:35 увеличился до 26,21 грн/доллар

НовостиФинансы    26.06.2018 - 12:42
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)

Курс евро упал до 30,54 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 26 июня 2018 года в 12:35 в сравнении с показателем закрытия последней сессии увеличился на 1 копейку до 26,21 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 5 копеек – до 30,54 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1800 – 26,2000 грн/доллар, евро 30,6201 – 30,6435 грн/евро, российский рубль 0,4169 - 0,4174 грн/рубль.

По состоянию на 12:35 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,1900   26,2100

EUR/UAH   30,5218   30,5425

RUB/UAH   0,4161     0,4167

Напомним, 25 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1750 – 26,2000, евро 30,5697 – 30,5963 грн/евро, российский рубль 0,4155 - 0,4164 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,17 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2617,3625 гривны за 100 долларов (-6,5276); 3062,3141 гривны за 100 евро (+6,0069); 4,1579 гривны за 10 рублей (+0,0088).

Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,22 гривны/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 сохранился на уровне 26,20 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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