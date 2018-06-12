Курс доллара на межбанке в 12:35 уменьшился до 26,10 грн/доллар

Курс евро упал до 30,78 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 12 июня 2018 года в 12:35 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 1 копейку до 26,10 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 4 копейки – до 30,78 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,0800 – 26,1100 грн/доллар, евро 30,7717 – 30,7953 грн/евро, российский рубль 0,4155 - 0,4163 грн/рубль.

По состоянию на 12:35 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,0800 26,1000

EUR/UAH 30,7665 30,7875

RUB/UAH 0,4159 0,4166

Напомним, 11 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,0950 – 26,1100, евро 30,8077 – 30,8228 грн/евро, российский рубль 0,4171 - 0,4176 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,09 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2609,1315 гривны за 100 долларов (-4,5101); 3076,1660 гривны за 100 евро (+4,0917); 4,1851 гривны за 10 рублей (+0,0145).