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Курс доллара на межбанке в 10:30 увеличился до 26,51 грн/доллар

НовостиФинансы    05.07.2018 - 10:33
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)

Евро повысился на 19 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 5 июля 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии увеличился на 6 копеек до 26,51 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 19 копеек до 30,99 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,4900 – 26,5100 грн/доллар, евро 30,9774 – 30,9928 грн/евро, российский рубль 0,4185 - 0,4193 грн/рубль.

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,4900   26,5100

EUR/UAH   30,9774   30,9928

RUB/UAH   0,4185     0,4193

Напомним, 4 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4300 – 26,4500, евро 30,7830 – 30,8036 грн/евро, российский рубль 0,4175 - 0,4182 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,44 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2643,7983 гривны за 100 долларов (+13,8724); 3077,9100 гривны за 100 евро (+10,1014); 4,1815 гривны за 10 рублей (+0,0215).

НБУ на 5 июля ослабил курс гривны до 26,44 грн/доллар Курс доллара на межбанке 4 июля повысился до 26,45 гривен/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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