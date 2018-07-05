Курс долара на міжбанку о 10:30 збільшився до 26,51 грн/долар

Євро підвищився на 19 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 5 липня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії збільшився на 6 копійок до 26,51 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 19 копійок до 30,99 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,4900 – 26,5100 грн/долар, євро 30,9774 – 30,9928 грн/євро, російський рубль 0,4185 - 0,4193 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,4900 26,5100

EUR/UAH 30,9774 30,9928

RUB/UAH 0,4185 0,4193

Нагадаємо, 4 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4300 – 26,4500, євро 30,7830 – 30,8036 грн/євро, російський рубль 0,4175 - 0,4182 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,44 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2643,7983 гривні за 100 доларів (+13,8724); 3077,9100 гривні за 100 євро (+10,1014); 4,1815 гривні за 10 рублів (+0,0215).