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Курс доллара на межбанке в 10:30 увеличился до 26,31 грн/доллар

НовостиФинансы    27.06.2018 - 10:36
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)

Евро повысился на 13 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 27 июня 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии увеличился на 10,5 копейки до 26,31 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 13 копеек до 30,70 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2600 – 26,3100 грн/доллар, евро 30,6401 – 30,6958 грн/евро, российский рубль 0,4161 - 0,4172 грн/рубль.

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,2600   26,3100

EUR/UAH   30,6401   30,6958

RUB/UAH   0,4161     0,4172

Напомним, 26 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1800 – 26,2050, евро 30,5389 – 30,5681 грн/евро, российский рубль 0,4140 - 0,4148 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,18 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2618,9170 гривны за 100 долларов (+1,5545); 3056,7999 гривны за 100 евро (-5,5142); 4,1709 гривны за 10 рублей (+0,0130).

НБУ на 27 июня ослабил курс гривны до 26,18 грн/доллар Курс доллара на межбанке 26 июня повысился до 26,205 гривен/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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