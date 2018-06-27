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Курс долара на міжбанку о 10:30 збільшився до 26,31 грн/долар

НовиниФінанси    27.06.2018 - 10:36
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)

Євро підвищився на 13 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 27 червня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії збільшився на 10,5 копійки до 26,31 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 13 копійок до 30,70 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2600 – 26,3100 грн/долар, євро 30,6401 – 30,6958 грн/євро, російський рубль 0,4161 - 0,4172 грн/рубль.

Валюти     Bid         Offer

USD/UAH 26,2600 26,3100

EUR/UAH 30,6401 30,6958

RUB/UAH 0,4161   0,4172

Нагадаємо, 26 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1800 – 26,2050, євро 30,5389 – 30,5681 грн/євро, російський рубль 0,4140 - 0,4148 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,18 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2618,9170 гривні за 100 доларів (+1,5545); 3056,7999 гривні за 100 євро (-5,5142); 4,1709 гривні за 10 рублів (+0,0130).

НБУ на 27 червня послабив курс гривні до 26,18 грн/долар Курс долара на міжбанку 26 червня підвищився до 26,205 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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