Курс доллара на межбанке в 10:30 сохранился на уровне 26,16 грн/доллар

Евро понизился на 7 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 5 июня 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии не изменился и сохранился на уровне 26,16 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 7 копеек до 30,58 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1400 – 26,1600 грн/доллар, евро 30,5550 – 30,5758 грн/евро, российский рубль 0,4213 - 0,4221 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,1400 26,1600

EUR/UAH 30,5550 30,5758

RUB/UAH 0,4213 0,4221

Напомним, 4 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1400 – 26,1600, евро 30,6282 – 30,6490 грн/евро, российский рубль 0,4215 - 0,4221 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,13 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2613,2875 гривны за 100 долларов (+1,8931); 3067,2155 гривны за 100 евро (+19,9794); 4,2198 гривны за 10 рублей (+0,0218).