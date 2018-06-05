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Курс доллара на межбанке в 10:30 сохранился на уровне 26,16 грн/доллар

НовостиФинансы    05.06.2018 - 10:37
Фото: курс доллара на межбанке не изменился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке не изменился (фото из открытых источников)

Евро понизился на 7 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 5 июня 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии не изменился и сохранился на уровне 26,16 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 7 копеек до 30,58 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1400 – 26,1600 грн/доллар, евро 30,5550 – 30,5758 грн/евро, российский рубль 0,4213 - 0,4221 грн/рубль.

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,1400 26,1600

EUR/UAH   30,5550   30,5758

RUB/UAH   0,4213     0,4221

Напомним, 4 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1400 – 26,1600, евро 30,6282 – 30,6490 грн/евро, российский рубль 0,4215 - 0,4221 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,13 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2613,2875 гривны за 100 долларов (+1,8931); 3067,2155 гривны за 100 евро (+19,9794); 4,2198 гривны за 10 рублей (+0,0218).

НБУ на 5 июня ослабил курс гривны до 26,13 грн/доллар Курс доллара на межбанке 4 июня повысился до 26,16 гривен/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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