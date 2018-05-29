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Курс доллара на межбанке в 10:30 сохранился на уровне 26,14 грн/доллар

НовостиФинансы    29.05.2018 - 10:39
Фото: курс доллара на межбанке не изменился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке не изменился (фото из открытых источников)

Евро понизился на 13 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 29 мая 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии не изменился и сохранился на уровне 26,14 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 13 копеек до 30,32 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1100 – 26,1400 грн/доллар, евро 30,2823 – 30,3171 грн/евро, российский рубль 0,4172 - 0,4179 грн/рубль.

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,1100 26,1400

EUR/UAH   30,2823   30,3171

RUB/UAH   0,4172     0,4179

Напомним, 25 мая торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1100 – 26,1400, евро 30,4155 – 30,4478 грн/евро, российский рубль 0,4192 - 0,4199 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 мая 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,15 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2614,9490 гривны за 100 долларов (+4,1919); 3052,9530 гривны за 100 евро (-8,9366); 4,2405 гривны за 10 рублей (-0,0109).

 

НБУ на 29 мая ослабил курс гривны до 26,15 грн/доллар Курс доллара на межбанке 25 мая снизился до 26,14 гривен/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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