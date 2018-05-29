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Курс долара на міжбанку о 10:30 зберігся на рівні 26,14 грн/долар

НовиниФінанси    29.05.2018 - 10:39
Фото: курс долара на міжбанку не змінився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку не змінився (фото з відкритих джерел)

Євро знизився на 13 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 29 травня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії не змінився і зберігся на рівні 26,14 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 30,32 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1100 – 26,1400 грн/долар, євро 30,2823 – 30,3171 грн/євро, російський рубль 0,4172 - 0,4179 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,1100 26,1400

EUR/UAH 30,2823 30,3171

RUB/UAH 0,4172   0,4179

Нагадаємо, 25 травня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1100 – 26,1400, євро 30,4155 – 30,4478 грн/євро, російський рубль 0,4192 - 0,4199 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 травня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,15 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2614,9490 гривні за 100 доларів (+4,1919); 3052,9530 гривні за 100 євро (-8,9366); 4,2405 гривні за 10 рублів (-0,0109).

 

НБУ на 29 травня послабив курс гривні до 26,15 грн/долар Курс долара на міжбанку 25 травня знизився до 26,14 гривень/долар 
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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