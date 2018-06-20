Курс доллара на межбанке в 10:30 повысился до 26,51 грн/доллар

Евро повысился на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 20 июня 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии повысился на 5 копеек до 26,51 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 10 копеек до 30,69 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,4800 – 26,5100 грн/доллар, евро 30,6532 – 30,6879 грн/евро, российский рубль 0,4155 - 0,4165 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,4800 26,5100

EUR/UAH 30,6532 30,6879

RUB/UAH 0,4155 0,4165

Напомним, 19 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4300 – 26,4600, евро 30,5583 – 30,5851 грн/евро, российский рубль 0,4138 - 0,4145 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,44 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2644,6439 гривны за 100 долларов (+11,7452); 3050,3323 гривны за 100 евро (-7,2530); 4,1279 гривны за 10 рублей (-0,0195).