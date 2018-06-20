Курс долара на міжбанку о 10:30 підвищився до 26,51 грн/долар

Євро підвищився на 10 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 20 червня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії підвищився на 5 копійок до 26,51 грн/дол. Курс євро у продажу зріс на 10 копійок до 30,69 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,4800 – 26,5100 грн/долар, євро 30,6532 – 30,6879 грн/євро, російський рубль 0,4155 - 0,4165 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,4800 26,5100

EUR/UAH 30,6532 30,6879

RUB/UAH 0,4155 0,4165

Нагадаємо, 19 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4300 – 26,4600, євро 30,5583 – 30,5851 грн/євро, російський рубль 0,4138 - 0,4145 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,44 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2644,6439 гривні за 100 доларів (+11,7452); 3050,3323 гривні за 100 євро (-7,2530); 4,1279 гривні за 10 рублів (-0,0195).