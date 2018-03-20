Курс доллара на межбанке в 10:25 уменьшился до 26,34 грн/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже 20 марта 2018 года в 10:25 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 10 копеек – до 26,34 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 6 копеек - до 32,51 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,3000 – 26,3400 грн/доллар, евро 32,4699 – 32,5167 грн/евро, российский рубль 0,4552 - 0,4562 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,3000 26,3400

EUR/UAH 32,4699 32,5167

RUB/UAH 0,4552 0,4562

Напомним, 19 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4000 – 26,4400, евро 32,5274 – 32,5740 грн/евро, российский рубль 0,4556 - 0,4566 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,43 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2643,6044 гривны за 100 долларов (+8,2134); 3254,0127 гривны за 100 евро (+12,2182); 4,5934 гривны за 10 рублей (+0,0096).