Курс доллара 26 сентября упал до очередного минимума с 2016 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,12 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 сентября установлен на таком уровне 2412,0199 гривен за 100 долларов (-8,9292 гривен).

При этом курс доллара на 25 сентября составляет 2420,9491 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 25 сентября - 2420,9491 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.

Напомним, 25 сентября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 16 копеек до 24,07 гривен за доллар, курс в покупке до 24,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 26,46 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на минимальном значении в 2019 году - 24,06 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 24 сентября (24,20).

В то же время в обменных пунктах Украины 25 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 11 копеек до 24,19 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 26,61 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,95 (24,07 - 24 сентября), продажи - 24,19 (24,30 - 24 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 24,19 (24,32 - 24 сентября), продажи - 26,61 (26,74 - 24 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,45 - 24 сентября), продажи 3,83 (3,83 - 24 сентября) грн за 10 рублей.

Аналитики прогнозируют, что курс доллара к гривне может упасть ниже 24 грн/доллар уже в конце текущей недели.