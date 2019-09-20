Курс доллара 20 сентября упал до минимума с января 2016 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,61 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 сентября установлен на таком уровне 2461,7559 гривен за 100 долларов (-5,2294 гривен).

При этом курс доллара на 19 сентября составляет 2466,9853 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 19 сентября - 2466,9853 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (24 января 2016 года) - 2452,174 гривен за 100 долларов.

Напомним, 19 сентября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 24,65 гривен за доллар, курс в покупке до 24,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,21 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс минимальном значении в 2019 году - 24,61 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 18 сентября (24,67).

В то же время в обменных пунктах Украины 19 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 24,75 гривен за доллар, курс евро снизился на 6 копеек до 27,36 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,52 (24,59 - 18 сентября), продажи - 24,75 (24,81 - 18 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,94 (27,03 - 18 сентября), продажи - 27,36 (27,42 - 18 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,55 - 18 сентября), продажи 3,87 (3,88 - 18 сентября) грн за 10 рублей.

Аналитики считают, что на данный момент на рынке нет предпосылок для разворота тенденции к укреплению курса гривны к доллару, однако Национальный банк сохраняет все возможности для изменения ситуации.