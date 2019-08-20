Курс доллара 20 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 августа 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 25,29 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 28,11 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,05 (25,09 - 19 августа), продажи - 25,29 (25,35 - 19 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,68 (27,74 - 19 августа), продажи - 28,11 (28,23 - 19 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,51 - 9 августа), продажи 3,86 (3,90 - 9 августа) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,15-25,55 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанковский валютный рынок открылся стабильным курсом доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 25,14 гривен за доллар, курс в покупке до 25,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,84 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,12 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже, чем 19 августа (25,18). Таким образом, официальный курс на 21 августа будет установлен примерно на этом же уровне.

Как сообщало РБК-Украина, аналитики ожидают в течение текущей недели сохранения курса доллара к гривне вблизи текущих уровней. По прогнозу доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,1/25,3 грн/доллар.