Курс долара 20 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 серпня 2019 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 25,29 гривень за долар, курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 28,11 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,05 (25,09 - 19 серпня), продажу - 25,29 (25,35 - 19 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,68 (27,74 - 19 серпня), продажу - 28,11 (28,23 - 19 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,51 - 9 серпня), продажу 3,86 (3,90 - 9 серпня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,15-25,55 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанківський валютний ринок відкрився стабільним курсом долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 25,14 гривень за долар, курс купівлі до 25,12 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 27,84 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,12 гривень за долар, що на 6 копійок нижче, ніж 19 серпня (25,18). Таким чином, офіційний курс на 21 серпня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, аналітики очікують протягом поточного тижня збереження курсу долара до гривні поблизу поточних рівнів. За прогнозом долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,1/25,3 грн/долар.