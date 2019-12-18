Курс доллара на 18 декабря упал до нового минимума с января 2016 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,46 гривен за доллар, что почти на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 декабря установлен на таком уровне: 2346,9132 гривен за 100 долларов (-2,1244гривен).

При этом курс доллара на 17 декабря составляет 2349,0376 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 17 декабря - 2349,0376 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

bank.gov.ua

Напомним, 17 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 23,49 гривен за доллар, курс в покупке до 23,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 26,15 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 17 декабря справочный курс на уровне 23,47 грн/доллар, понизив его по сравнению с 16 декабря (23,48).

В то же время в обменных пунктах Украины 17 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 23,50 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 26,20 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,31 (23,31 - 16 декабря), продажи - 23,50 (23,53 - 16 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,85 (25,88 - 16 декабря), продажи - 26,20 (26,25 - 16 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,46 (3,46 - 16 декабря), продажи 3,78 (3,78 - 16 декабря) грн за 10 рублей.