Курс долара на 18 грудня впав до нового мінімуму з січня 2016 року

Національний банк України (НБУ) на 18 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,46 гривень за долар, що майже на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 грудня встановлено на такому рівні: 2346,9132 гривень за 100 доларів (-2,1244 гривень).

При цьому курс долара на 17 грудня становить 2349,0376 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 17 грудня - 2349,0376 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

bank.gov.ua

Нагадаємо, 17 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 23,49 гривень за долар, курс купівлі до 23,47 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 26,15 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 17 грудня довідковий курс на рівні 23,47 грн/долар, знизивши його в порівнянні з 16 грудня (23,48).

У той же час в обмінних пунктах України 17 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 23,50 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 26,20 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,31 (23,31 - 16 грудня), продажу - 23,50 (23,53 - 16 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,85 (25,88 - 16 грудня), продажу - 26,20 (26,25 - 16 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,46 - 16 грудня), продажу 3,78 (3,78 - 16 грудня) грн за 10 рублів.