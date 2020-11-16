Курс доллара на 16 ноября снизился после трех дней роста

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 8 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,11 гривен за доллар. Курс на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 ноября установлен на таком уровне: 28,1158 гривен за 1 доллар (-0,0805 грн). При этом курс доллара на 13 ноября составляет 28,1963 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс снизился после того, как он рос в течение трех дней подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,16 гривен за доллар, курс в покупке до 28,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 33,26 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, опрошенных РБК-Украина, курс доллара в ближайшее время может сместиться в сторону 28 гривен/доллар. А к концу года курс не должен превысить показатель в 29 гривен за доллар.