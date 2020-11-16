Курс долара на 16 листопада знизився після трьох днів зростання

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 8 копійки

Національний банк України (НБУ) на 16 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 гривень за долар. Курс на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 листопада встановлено на такому рівні: 28,1158 гривень за 1 долар (-0,0805 грн). При цьому курс долара на 13 листопада становить 28,1963 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс знизився після того, як він зростав протягом трьох днів поспіль.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 13 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,16 гривень за долар, курс купівлі до 28,14 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 33,26 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, опитаних РБК-Україна, курс долара найближчим часом може зміститися в бік 28 гривень/долар. А до кінця року курс не повинен перевищити показник у 29 гривень за долар.