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Курс долара на 16 листопада знизився після трьох днів зростання

Київ, Понеділок 16 листопада 2020 07:45
Курс долара на 16 листопада знизився після трьох днів зростання
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подешевшав на 8 копійки

Національний банк України (НБУ) на 16 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 гривень за долар. Курс на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 листопада встановлено на такому рівні: 28,1158 гривень за 1 долар (-0,0805 грн). При цьому курс долара на 13 листопада становить 28,1963 гривень за 1 долар.

Курс долара на 16 листопада знизився після трьох днів зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс знизився після того, як він зростав протягом трьох днів поспіль.

Курс долара на 16 листопада знизився після трьох днів зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 13 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,16 гривень за долар, курс купівлі до 28,14 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 33,26 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, опитаних РБК-Україна, курс долара найближчим часом може зміститися в бік 28 гривень/долар. А до кінця року курс не повинен перевищити показник у 29 гривень за долар.

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