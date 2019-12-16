Курс доллара на 16 декабря упал до нового минимума за 4 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,49 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 декабря установлен на таком уровне: 2349,7996 гривен за 100 долларов (-6,5280 гривен).

При этом курс доллара на 13 декабря составляет 2356,3276 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 13 декабря - 2356,3276 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

bank.gov.ua

Напомним, 13 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 23,52 гривен за доллар, курс в покупке до 23,50 гривен за доллар.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 13 декабря справочный курс на уровне 23,49 грн/доллар, понизив его по сравнению с 12 декабря (23,56). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года.

В то же время в обменных пунктах Украины 13 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 23,55 гривен за доллар, курс евро вырос на 3 копейки до 26,29 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,35 (23,38 - 12 декабря), продажи - 23,55 (23,59 - 12 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,93 (25,88 - 12 декабря), продажи - 26,29 (26,26 - 12 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,46 (3,44 - 12 декабря), продажи 3,79 (3,76 - 12 декабря) грн за 10 рублей.