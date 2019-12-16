Курс долара на 16 грудня впав до нового мінімуму за 4 роки

Національний банк України (НБУ) на 16 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,49 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 грудня встановлено на такому рівні: 2349,7996 гривень за 100 доларів (-6,5280 гривень).

При цьому курс долара на 13 грудня становить 2356,3276 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 13 грудня - 2356,3276 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

bank.gov.ua

Нагадаємо, 13 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 23,52 гривень за долар, курс купівлі до 23,50 гривень за долар.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 13 грудня довідковий курс на рівні 23,49 грн/долар, знизивши його порівняно з 12 грудня (23,56). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року.

У той же час в обмінних пунктах України 13 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 23,55 гривень за долар, курс євро виріс на 3 копійки до 26,29 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,35 (23,38 - 12 грудня), продажу - 23,55 (23,59 - 12 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,93 (25,88 - 12 грудня), продажу - 26,29 (26,26 - 12 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,44 - 12 грудня), продажу 3,79 (3,76 - 12 грудня) грн за 10 рублів.