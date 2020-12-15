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Курс доллара на 15 декабря упал до минимума за три месяца

Киев, Вторник 15 декабря 2020 07:45
Курс доллара на 15 декабря упал до минимума за три месяца
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар подешевел еще на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,86 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 декабря установлен на таком уровне: 27,8661 гривен за 1 доллар (-0,1005 грн). При этом курс доллара на 14 декабря составляет: 27,9666 гривен за 1 доллар.

Курс доллара на 15 декабря упал до минимума за три месяца

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс упал до минимума за три месяца. В последний раз ниже курс был 13 сентября - 27,83 гривен за доллар.

Курс доллара на 15 декабря упал до минимума за три месяца

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,94 гривен за доллар, курс в покупке до 27,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 33,93 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

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