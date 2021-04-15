Курс доллара на 15 апреля упала ниже 28 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 15 апреля установлен на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс доллара снизился после того, как накануне он поднялся выше 28 гривен.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9765 гривен за 1 доллар (-0,0391 грн). При этом курс доллара на 14 апреля составляет: 28,0156 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 28,04 гривен за доллар, курс в покупке до 28,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 33,53 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.