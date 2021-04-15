ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Курс доллара на 15 апреля упала ниже 28 гривен

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 07:45
Курс доллара на 15 апреля упала ниже 28 гривен Фото: курс доллара упал ниже 28 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 15 апреля установлен на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс доллара снизился после того, как накануне он поднялся выше 28 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9765 гривен за 1 доллар (-0,0391 грн). При этом курс доллара на 14 апреля составляет: 28,0156 гривен за 1 доллар.

Курс доллара на 15 апреля упала ниже 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс доллара на 15 апреля упала ниже 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 28,04 гривен за доллар, курс в покупке до 28,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 33,53 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика курс НБУ Курс гривны Курс доллара
NEWS
Зеленский лишил гражданства троих украинцев. Двое в санкционном списке
Зеленский лишил гражданства троих украинцев. Двое в санкционном списке
DAILY
COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса