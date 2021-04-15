Курс доллара на 15 апреля упала ниже 28 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 15 апреля установлен на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс доллара снизился после того, как накануне он поднялся выше 28 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9765 гривен за 1 доллар (-0,0391 грн). При этом курс доллара на 14 апреля составляет: 28,0156 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)