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Курс долара на 15 квітня впала нижче 28 гривень

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 07:45
Курс долара на 15 квітня впала нижче 28 гривень Фото: курс долара впав нижче 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара 15 квітня встановлений на рівні 27,97 гривень за долар. Курс долара знизився після того, як напередодні він піднявся вище 28 гривень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 15 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,9765 гривень за 1 долар (-0,0391 грн). При цьому курс долара на 14 квітня складає: 28,0156 гривень за 1 долар.

Курс долара на 15 квітня впала нижче 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара на 15 квітня впала нижче 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 14 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 28,04 гривень за долар, курс купівлі до 28,02 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 33,53 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

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