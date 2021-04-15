Курс долара на 15 квітня впала нижче 28 гривень

Офіційний курс гривні до долара 15 квітня встановлений на рівні 27,97 гривень за долар. Курс долара знизився після того, як напередодні він піднявся вище 28 гривень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 15 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,9765 гривень за 1 долар (-0,0391 грн). При цьому курс долара на 14 квітня складає: 28,0156 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)