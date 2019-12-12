Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар торгуется ниже уровня 23,60 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейки до 23,58 гривен за доллар, курс в покупке до 23,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 26,26 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,5600 - 23,5800 грн/доллар, евро 26,2451 - 26,2674 грн/евро, российский рубль 0,3725 - 0,3732 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,5600 23,5800 EUR/UAH 26,2451 26,2674 RUB/UAH 0,3725 0,3732

Напомним, 11 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,5400 - 23,5700 грн/доллар, евро 26,1105 - 26,1414 грн/евро, российский рубль 0,3703 - 0,3710 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, практически не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 декабря установлен на таком уровне: 2368,9203 гривен за 100 долларов (+0,0692 гривен).

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук считает, что укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, содержит больше позитивных моментов для экономики Украины, чем негативных.

Как сообщало РБК-Украина, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что курс доллара в следующем году вряд ли упадет до уровня 20 гривен. Отвечая на вопрос, вероятно ли падение курса доллара до уровня в 20 гривен, Милованов сказал: "Вряд ли, я думаю, что это фантастика. Мы можем себе такое фантазировать, но 20 это малореально".