Курс доллара на 12 декабря упал до нового минимума за 4 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,60 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 декабря установлен на таком уровне: 2360,3546 гривен за 100 долларов (-8,5657 гривен).

При этом курс доллара на 11 декабря составляет 2368,9203 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 10 декабря - 2368,8511 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

bank.gov.ua

Напомним, 11 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 23,61 гривен за доллар, курс в покупке до 23,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,16 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 11 декабря справочный курс на уровне 23,61 грн/доллар, понизив его по сравнению с 10 декабря (23,70). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года.

В то же время в обменных пунктах Украины 11 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 13 копеек до 23,67 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 26,28 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,47 (23,60 - 10 декабря), продажи - 23,67 (23,80 - 10 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,89 (26,00 - 10 декабря), продажи - 26,28 (26,35 - 10 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,47 - 10 декабря), продажи 3,76 (3,77 - 10 декабря) грн за 10 рублей.