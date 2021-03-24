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Курс доллар продолжил рост на межбанке

Новина українською → Украина, Среда 24 марта 2021 10:15
Курс доллар продолжил рост на межбанке Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,85 гривен за доллар, курс в покупке до 27,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 32,90 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,8300 - 27,8500 грн/доллар, евро 32,8811 - 32,9047 грн/евро, российский рубль 0,3662 - 0,3666 грн/рубль.

Курс доллар продолжил рост на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 23 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7900 - 27,8100 грн/доллар, евро 32,9950 - 33,0132 грн/евро, российский рубль 0,3646 - 0,3650 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,72 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 марта установлен на таком уровне: 27,7295 гривен за 1 доллар (+0,0424 грн). При этом курс доллара на 23 марта составляет: 27,6871 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения накануне.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

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