UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Курс долара зростає восьмий день поспіль і наблизився до історичного максимуму

Фото: курс долара виріс на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає восьмий день поспіль наблизився до історичного максимуму, якого було досягнуто у липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4508 грн за 1 долар (+0,0408 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 46,1099 гривень за 1 євро (-0,0146 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс не змінився – 41,45-41,48 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,85 гривні.

Ситуація на ринку

НБУ збільшує курс долара з 9 вересня. За цей час долар подорожчав на 1% (41,01 грн/долар на 8 вересня). Курс наближається до історичного максимуму, який було зафіксовано 22 липня - 41,49 грн/долар.

У липні НБУ заявив, що швидка девальвація вже загрожує ціновій стабільності, знизив курс долара до 41 гривні і тримав курс вузького діапазону 41-41,35 грн/долар. Однак у вересні долар знову почав дорожчати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ