Курс долара зростає восьмий день поспіль і наблизився до історичного максимуму

Офіційний курс на 19 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4508 грн за 1 долар (+0,0408 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 46,1099 гривень за 1 євро (-0,0146 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс не змінився – 41,45-41,48 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,85 гривні.

Ситуація на ринку

НБУ збільшує курс долара з 9 вересня. За цей час долар подорожчав на 1% (41,01 грн/долар на 8 вересня). Курс наближається до історичного максимуму, який було зафіксовано 22 липня - 41,49 грн/долар.

У липні НБУ заявив, що швидка девальвація вже загрожує ціновій стабільності, знизив курс долара до 41 гривні і тримав курс вузького діапазону 41-41,35 грн/долар. Однак у вересні долар знову почав дорожчати.