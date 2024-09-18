Курс доллара растет восьмой день подряд и приблизился к историческому максимуму

Официальный курс на 19 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,4508 гривен за 1 доллар (+0,0408 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 46,1099 гривен за 1 евро (-0,0146 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 41,45-41,48 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,85 гривен.

Ситуация на рынке

НБУ повышает курс доллара с 9 сентября. За это время доллар подорожал на 1% с (41,01 грн/доллар на 8 сентября). Курс приближается к историческому максимуму, который был зафиксирован 22 июля - 41,49 грн/доллар.

В июле НБУ заявил, что быстрая девальвация уже угрожает ценовой стабильности, снизил курс доллара до 41 гривны и держал курс узком диапазоне 41-41,35 грн/доллар. Однако в сентябре доллар снова начал дорожать.