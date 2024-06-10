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Курс долара зростає третій день поспіль

Фото: курс долара виріс на 18 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 11 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,4246 грн за 1 долар (+0,1761 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,4726 гривень за 1 євро (-0,3983 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 20 копійок до 40,47-40,49 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 40,80 гривень.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, збільшення попиту на валюту призвело до послаблення обмінного курсу гривні у травні.

Статистика центробанку свідчить, що середній курс продажу готівкового долара в Україні у травні 2024 року зріс на 1,3% до 40,17 гривні. Долар дорожчає третій місяць поспіль. Порівняно з груднем 2023 року курс зріс на 2,34 гривні.

При цьому наприкінці травня курс на готівковому ринку піднімався вище за 41 гривню, проте потім дещо знизився.

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