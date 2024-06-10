Курс долара зростає третій день поспіль

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Долар дорожчає третій день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 11 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,4246 грн за 1 долар (+0,1761 грн).
bank.gov.ua
Курс євро становитиме 43,4726 гривень за 1 євро (-0,3983 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 20 копійок до 40,47-40,49 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 40,80 гривень.
За даними НБУ, збільшення попиту на валюту призвело до послаблення обмінного курсу гривні у травні.
Статистика центробанку свідчить, що середній курс продажу готівкового долара в Україні у травні 2024 року зріс на 1,3% до 40,17 гривні. Долар дорожчає третій місяць поспіль. Порівняно з груднем 2023 року курс зріс на 2,34 гривні.
При цьому наприкінці травня курс на готівковому ринку піднімався вище за 41 гривню, проте потім дещо знизився.