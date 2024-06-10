Курс доллара растет третий день подряд

Официальный курс на 11 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,4246 гривен за 1 доллар (+0,1761 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,4726 гривен за 1 евро (-0,3983 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 20 копеек до 40,47-40,49 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллар вырос на 15 копеек до 40,80 гривен.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, увеличение спроса на валюту привело к ослаблению обменного курса гривны в мае.

Статистика центробанка свидетельствует, что средний курс продажи наличного доллара в Украине в мае 2024 года вырос на 1,3% до 40,17 гривен. Доллар дорожает третий месяц подряд. По сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 2,34 гривен.

При этом в конце мая курс на наличном рынке поднимался выше 41 гривны, однако затем несколько снизился.