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Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 29 листопада

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Україна, Вівторок 29 листопада 2022 10:30
Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 29 листопада Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 10 копійок до 40,45 гривень за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 41,40 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,70 грн (39,65 – 28 листопада)
  • продаж – 40,45 грн (40,35 – 28 листопада) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,35 грн (40,25 – 28 листопада),
  • продаж – 41,40 грн (41,25 – 28 листопада) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,15 грн (8,15 – 28 листопада),
  • продаж – 8,70 грн (8,70 – 28 листопада) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 29 листопада становить 38,302 грн за євро (+0,3420 грн).

Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 29 листопада

Нагадаємо, ситуація на міжбанківському валютному ринку минулого тижня погіршилась. НБУ збільшив продаж доларів у 2,4 рази.

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