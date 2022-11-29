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Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 29 ноября

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Украина, Вторник 29 ноября 2022 10:30
Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 29 ноября Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 ноября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 40,45 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 41,40 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,70 грн (39,65 - 28 ноября)
  • продажа - 40,45 грн (40,35 - 28 ноября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,35 грн (40,25 - 28 ноября),
  • продажа - 41,40 грн (41,25 - 28 ноября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,15 грн (8,15 - 28 ноября),
  • продажа - 8,70 грн (8,70 - 28 ноября) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 29 ноября составляет 38,302 гривен за евро (+0,3420 грн).

Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 29 ноября

Напомним, ситуация на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе ухудшилась. НБУ увеличил продажу долларов в 2,4 раза.

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