Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 24 листопада

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 15 копійок до 40,55 гривень за долар. Курс євро зріс на 20 копійок до 41,25 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,75 грн (39,70 – 23 листопада)

продаж – 40,55 грн (40,40 – 23 листопада) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,15 грн (40,05 – 23 листопада),

продаж – 41,25 грн (41,05 – 23 листопада) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,15 грн (8,15 – 23 листопада),

продаж – 8,70 грн (8,70 – 23 листопада) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 24 листопада складає 37,7461 грн за євро (+0,1920 грн.).