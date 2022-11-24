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Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 24 листопада

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Україна, Четвер 24 листопада 2022 10:32
Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 24 листопада Фото: курс долара виріс на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 15 копійок до 40,55 гривень за долар. Курс євро зріс на 20 копійок до 41,25 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,75 грн (39,70 – 23 листопада)
  • продаж – 40,55 грн (40,40 – 23 листопада) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,15 грн (40,05 – 23 листопада),
  • продаж – 41,25 грн (41,05 – 23 листопада) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,15 грн (8,15 – 23 листопада),
  • продаж – 8,70 грн (8,70 – 23 листопада) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 24 листопада складає 37,7461 грн за євро (+0,1920 грн.).

Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 24 листопада

Нагадаємо, що на міжбанківському ринку минулого тижня (7-11 листопада) спостерігалося збільшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків.

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