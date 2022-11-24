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Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 24 ноября

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Украина, Четверг 24 ноября 2022 10:32
Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 24 ноября Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 ноября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 15 копеек до 40,55 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 41,25 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,75 грн (39,70 - 23 ноября)
  • продажа - 40,55 грн (40,40 - 23 ноября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,15 грн (40,05 - 23 ноября),
  • продажа - 41,25 грн (41,05 - 23 ноября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,15 грн (8,15 - 23 ноября),
  • продажа - 8,70 грн (8,70 - 23 ноября) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 24 ноября составляет 37,7461 гривен за евро (+0,1920 грн).

Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 24 ноября

Напомним, на межбанковском рынке на прошлой неделе (7-11 ноября) наблюдалось увеличение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков.

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