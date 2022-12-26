Курс долара зростає на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 26 грудня

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 грудня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 10 копійок до 40,50 гривень за долар. Курс євро збільшився на 10 копійок до 42,50 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 26 грудня становить 38,834 грн за євро (-0,0622 грн).
Нагадаємо, наприкінці 2022 року в Україні спостерігається зростання попиту на валюту . Це стандартна ситуація, також обтяжена війною.
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