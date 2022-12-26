Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 26 декабря

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 декабря 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 40,50 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 42,50 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 26 декабря составляет 38,834 гривен за евро (-0,0622 грн).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, в конце 2022 года в Украине наблюдается рост спроса на валюту. Это стандартная ситуация, также отягощенная войной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.