Курс долара зростає на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 7 листопада

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 15 копійок до 40,55 гривень за долар. Курс євро зріс на 20 копійок до 39,65 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,70 грн (39,65 – 4 листопада)

продаж – 40,55 грн (40,40 – 4 листопада) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 38,60 грн (38,50 – 4 листопада),

продаж – 39,65 грн (39,45 – 4 листопада) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 7,95 грн (7,90 – 4 листопада),

продаж – 8,45 грн (88,40 – 4 листопада) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 7 листопада становить 35,9817 грн за євро (+0,3529 грн).