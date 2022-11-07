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Курс долара зростає на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 7 листопада

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Україна, Понеділок 07 листопада 2022 11:45
Курс долара зростає на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 7 листопада Фото: курс долара виріс на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 15 копійок до 40,55 гривень за долар. Курс євро зріс на 20 копійок до 39,65 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,70 грн (39,65 – 4 листопада)
  • продаж – 40,55 грн (40,40 – 4 листопада) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 38,60 грн (38,50 – 4 листопада),
  • продаж – 39,65 грн (39,45 – 4 листопада) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 7,95 грн (7,90 – 4 листопада),
  • продаж – 8,45 грн (88,40 – 4 листопада) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 7 листопада становить 35,9817 грн за євро (+0,3529 грн).

Курс долара зростає на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 7 листопада

Нагадаємо, ситуація на безготівковому валютному ринку погіршилася за останній тиждень. НБУ збільшив продаж доларів майже вдвічі до 394 млн доларів.

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