Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 7 ноября
В обменных пунктах Украины сегодня, 7 ноября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 15 копеек до 40,55 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 39,65 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,70 грн (39,65 - 4 ноября)
- продажа - 40,55 грн (40,40 - 4 ноября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 38,60 грн (38,50 - 4 ноября),
- продажа - 39,65 грн (39,45 - 4 ноября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 7,95 грн (7,90 - 4 ноября),
- продажа - 8,45 грн (88,40 - 4 ноября) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 7 ноября составляет 35,9817 гривен за евро (+0,3529 грн).
Напомним, ситуация на безналичном валютном рынке ухудшилась за последнюю неделю ухудшилась. НБУ увеличил продажу долларов почти в 2 раза до 394 млн долларов.
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