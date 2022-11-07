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Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 7 ноября

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Украина, Понедельник 07 ноября 2022 11:45
Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 7 ноября Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 ноября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 15 копеек до 40,55 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 39,65 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,70 грн (39,65 - 4 ноября)
  • продажа - 40,55 грн (40,40 - 4 ноября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 38,60 грн (38,50 - 4 ноября),
  • продажа - 39,65 грн (39,45 - 4 ноября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,95 грн (7,90 - 4 ноября),
  • продажа - 8,45 грн (88,40 - 4 ноября) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 7 ноября составляет 35,9817 гривен за евро (+0,3529 грн).

Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 7 ноября

Напомним, ситуация на безналичном валютном рынке ухудшилась за последнюю неделю ухудшилась. НБУ увеличил продажу долларов почти в 2 раза до 394 млн долларов.

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