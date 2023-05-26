Курс долара зростає, євро - знижується: що відбувається на валютному ринку України

Курс долара в обмінних пунктах України за тиждень суттєво не змінився. Євро подешевшав, що пов'язане із ситуацією на світових фінансових ринках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Середній курс долара по Україні у продажу станом на ранок 26 травня становить 37,65 гривень. За тиждень курс зріс на 5 копійок. Курс євро впав на 25 копійок до 40,85 гривні за євро.
При цьому в обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,15 гривні, євро по 40,15 гривні.
Офіційний фіксований курс долара змінюється з липня минулого року та становить 36,5686 гривень за долар. Водночас, офіційний курс євро на 26 травня становить 39,2436 гривень за євро (-0,1664 гривень).
Долар знаходиться поблизу двомісячного максимуму по відношенню до основних валют на тлі очікувань, що процентні ставки в США можуть залишатися високими.
Переговори про стелю боргу між президентом США Джо Байденом і провідним республіканцем у Конгресі Кевіном Маккарті вплинули на настрої ринку. Новини про те, що вони наближаються до угоди, допомогли призупинити зростання курсу долара.
Курс євро/долар 26 травня перебуває у двомісячного мінімуму 1,0708. На єдину валюту також вплинуло підтвердження того, що на початку 2023 найбільша економіка Європи Німеччина впала в рецесію.
Нагадаємо, середній курс продажу готівкового долара в Україні за січень-квітень упав на 6,0% - до 37,78 гривень. За 2022 рік курс долара на готівковому ринку зріс на 47,7% - до 40,19 гривень за долар.
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