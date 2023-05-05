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Курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму з літа 2022 року, - НБУ

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Україна, П'ятниця 05 травня 2023 11:39
Курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму з літа 2022 року, - НБУ Фото: курс долара впав до мінімуму з липня 2023 року (Віталій Носач, РБК-Україна).
Автор: Олександр Білоус

У квітні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 2,0% до 37,78 гривень. Курс знизився до мінімуму з літа 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,0%.

Курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму з літа 2022 року, - НБУ

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за квітень 1 399,8 млн доларів. При цьому у населення купили 1 194,9 млн доларів.

Більшість угод провели небанківські фінансові установи. Вони продали населенню 996,9 млн доларів і купили 999,9 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, за 2022 рік курс долара на готівковому ринку зріс на 47,7% до 40,19 гривень за долар.

НБУ не змінює офіційний курс гривні до долара з 21 липня 2022 року - 36,6 гривень за долар. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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