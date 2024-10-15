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Курс долара зростає другий день поспіль

Фото: курс долара виріс на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2139 грн за 1 долар (+0,0176 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,9232 гривень за 1 євро (-0,0343 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 41,19-41,21 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,45 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, курсові коливання мають велику психологічну складову і ситуація на фронті впливає на курс.

За його словами, ці тривожність та напруженість дійсно накопичуються та шукають свого виходу.

Пишний розповів, що подібні впливи бачили у липні цього року, коли курсова волатильність почала зростати.

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