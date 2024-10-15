Курс доллара растет второй день подряд

Официальный курс на 16 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2139 гривен за 1 доллар (+0,0176 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,9232 гривен за 1 евро (-0,0343 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 41,19-41,21 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,45 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, курсовые колебания имеют большую психологическую составляющую, и ситуация на фронте влияет на курс.

По его словам, эти тревожность и напряженность действительно накапливаются и ищут своего выхода.

Пышный рассказал, что подобные влияния видели в июле этого года, когда курсовая волатильность начала расти.