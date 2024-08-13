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Курс долара зростає четвертий день поспіль

Фото: курс долара виріс на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 14 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3464 грн за 1 долар (+0,0634 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,1957 гривень за 1 євро (+0,0899 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 4 копійки до 41,35-41,37 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 20 копійок до 41,55 гривні.

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, центробанк зацікавлений у тому, щоб курс долара повертав собі функцію, що стабілізує, для економіки.

За його словами, НБУ зацікавлений у тому, щоб рух курсу відбувався в обидві сторони, адже це повертає почуття валютного ризику, покращує адаптивність економіки, дозволяє уникати накопичення дисбалансів.

Пишний також заявив, що НБУ "зрізає" піки небезпечної волатильності та підтримує конструктивну невизначеність.

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