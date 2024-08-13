Курс доллара растет четвертый день подряд

Официальный курс на 14 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,3464 гривен за 1 доллар (+0,0634 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,1957 гривен за 1 евро (+0,0899 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,35-41,37 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 20 копеек до 41,55 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, центробанк заинтересован в том, чтобы курс доллара возвращал себе стабилизирующую функцию для экономики.

По его словам, НБУ заинтересован в том, чтобы движение курса происходило в обе стороны, ведь это возвращает чувство валютного риска, улучшает адаптивность экономики, позволяет избегать накопления дисбалансов.

Пышный также заявил, что НБУ "срезает" пики опасной волатильности и поддерживает конструктивную неопределенность.